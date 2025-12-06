Dünya Kupası fikstürü duyuruldu!

- Dünya Kupası 2026, Amerika, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
- Türkiye, Play-Off'ları geçerse D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacak.
- İlk maçı 13 Haziran’da Kanada’da, son maçı 25 Haziran’da ABD ile olacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndaki maçların tarihleri açıklandı.
Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, 11 Haziran’da Bonarte Stadyumu’nda Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.
19 Temmuz’daki final müsabakası ise New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.
MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın da Play-Off'ları geçmesi halinde maçlarının saatleri açıklandı.
Ay-yıldızlılar, rakiplerine eleyerek turnuvaya katılması halinde D Grubu’nda yer alacak.
İlk maçını 13 Haziran’da TSİ 07.00’de Kanada’daki Vancouver şehrinde Avusturalya ile oynayacak milliler, ikinci maçında 19 Haziran günü TSİ 07.00’de Paraguay ile San Francisco’da karşı karşıya gelecek.
Türkiye, grubun son maçında ise 25 Haziran TSİ 05.00’te Los Angeles’te ev sahibi ABD’nin rakibi olacak.
D GRUBU'NDAKİ MAÇLARIN PROGRAMI
12 Haziran 2026
18.00 (TSİ 04.00) ABD - Paraguay / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
13 Haziran 2026
21.00 (TSİ 07.00) Avustralya - UEFA Play-Off C Galibi / BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
19 Haziran 2026
15.00 (TSİ 01.00) ABD - Avustralya / Seattle Stadyumu, Seattle (ABD)
21.00 (TSİ 07.00) UEFA Play-Off C Galibi - Paraguay / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)
25 Haziran 2026
19.00 (TSİ 05.00) UEFA Play-Off C Galibi - ABD / Los Angeles Stadyumu, Inglewood (ABD)
19.00 (TSİ 05.00) Paraguay - Avustralya / San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu, Santa Clara (ABD)