Hami Mandıralı: Şampiyonluk, isteniyorsa o tribünler dolmalı

TFF Başkanı Sportif Danışmanı Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, bordo-mavili takımın performansını, taraftar desteğini ve kulübün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"TRABZONSPOR LİGE İYİ BAŞLADI"

Yeni transferlerin takıma dinamizm kattığını vurgulayan Mandıralı, Trabzonspor’un sezona güçlü bir başlangıç yaptığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor lige iyi başladı, iyi gidiyor. Fatih Tekke ve ekibi ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Hocaları hoca yapan, başkanları değerli kılan da takımın sahadaki performansıdır. Güçlü, genç ve aç oyuncular alındı. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacaklar.

"O TRİBÜNLER DOLMALI"

Bordo-mavili taraftarların bu sezon takımlarına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Mandıralı, şunları dedi:

Burada en önemli konu bana göre taraftarın takımı sahada yalnız bırakması, sahipsiz bırakması. Eğer şampiyonluk, başarı isteniyorsa o tribünler dolmalı. O stat niye yapıldı? Onlar için yapıldı, bu takımı izlemeleri için yapıldı.

"GÜÇ VERMESİ LAZIM"

Şampiyonluk coşkusunun tekrar yaşanması için birlikteliğin önemine vurgu yapan Hami Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarların tekrar takımlarını yine sahiplenmesi, koruması ve güç vermesi lazım.

"BU TAKIM ÇOK ŞEYLER BAŞARABİLİR"

Mandıralı, Onuachu’nun Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, şunları dedi:

Bu takım çok şeyler başarabilir. Çünkü gerçekten önemli oyuncuları var. Onuachu diye bir silahın var. Bana soruyorlar ‘başrol oyuncusu kim sana göre?’ Onuachu olsun. Onuachu’ya çalışın, Onuachu bizi taçlandırır, bizi başarılı kılar.

"AVNİ AKER BAŞKA BİR YER"

Avni Aker Stadı’yla ilgili duygularını paylaşan Mandıralı, şu şekilde konuştu:

Avni Aker başka bir yer. Samimi anlamda söylüyorum, benim yeni stada gönlüm çok ısınmadı. Avni Aker kutsal bir yerdi. Çünkü hikayeler orada yazıldı. O hikayeleri buraya taşımak kolay olmadı. Rahmetli babamın evi Avni Aker’in olduğu mahalledeydi. Uzun zaman olmuştu, bir gün oradan geçerken yıkıldığını gördüğümde gözlerimden yaş geldi. Duygulandım ve çok etkilendim. Kalbime bunu yediremedim.

"BU TÜR ORGANİZASYONLAR BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Mandıralı, dört yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirilen ‘Efsanelerle Yeniden’ futbol turnuvasında eski takım arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, şu şekilde konuştu: