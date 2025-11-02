Hasan Arat, Beşiktaş'tan 1 yıl süreyle uzaklaştırıldı

- Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, eski başkan Hasan Arat 1 yıl üyelikten geçici çıkarıldı.
- Disiplin kurulunun verdiği bu karar, yönetim tarafından kongrede oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- Arat'ın, 2025'te divan kurulu toplantısında yaşadığı gerginlik bu karara zemin hazırladı.
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı.
Toplantında disiplin kuruluna sevk edilen eski başkan Hasan Arat'a verilen 1 yıllık ceza oylandı.
1 YILLIĞINA ÇIKARILDI
Disiplin kurulunun, Hasan Arat'ı kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması kararı almasının ardından yönetim kurulu tarafından kongrede oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamanın ardından Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.
NELER OLMUŞTU?
Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yapan Arat, eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile kürsüdeyken gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.