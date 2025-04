Alanyaspor, Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Bodrum FK mağlubiyetinin ardından kırmızı bölgede yer alan Alanyaspor'da bütün şehir tek yürek ile takıma destek veriyor.

"BIRAKIP GİDEN BİR YÖNETİM DEĞİLİZ"

Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları dedi:

Öncelikle taraftarımızın büyük derbiler hariç ilk defa bir Anadolu takımıyla müsabakada stadı doldurduğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Futbolda her şey var ama bizim için Bodrum maçı çok önemli bir maçtı. Şehir olarak, yönetim olarak futbolcular kenetlendik. Bundan dolayı çok üzgünüz. Alanyaspor'u gerçek sevenler için de bizim kadar üzülmüştür. Ama önümüzdeki süreç tabii çok farklı. Bugün burada özellikle vurgulamak istediğim konu, iki yıl önceki, yani bırakabilirim diye yapmış olduğum bir röportajı. Gerek yerel, gerek ulusal basında döndürüp döndürüp bunu yayınlamaları. Bir kere bunlar Alanyaspor'u işte böyle günde Alanyaspor'u sevenleri, sevmeyenleri net bir şekilde şekilde görebiliyoruz. Bizim bunlara her zaman verilecek cevabımız vardır. Gerektiği zaman gerekli üslupta cevap verebiliriz. Ama gün o gün değil. Gün kalan yedi maçımızı Alanya sporumuzun nasıl değerlendirilmesi ve bu ligde kalması ile alakalı çalışmalarımız var. Biz Alanyaspor'u nasıl. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım canı gönülden 14 yıldır benim yanımda olan arkadaşlarım Alanyaspor'u nasıl çok zor dönemde aldıysak, zor günlerinde de bırakıp giden bir yönetim değiliz.

"BUGÜN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Alanyaspor olarak zorlukların üstesinden geldiklerini 7 maçta puanlar alarak ligde kalmak istediklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün görevimizin başındayız. Sezon sonuna kadarda görevimizi en iyi şekilde yönetim kurulu arkadaşlarımızla yapacağız. Biz şu anda şehir kenetlendi, taraftarımız kenetlendi. Geçen Bodrumspor maçıyla beraber başta şehrimizi yöneten belediye başkanımız, kaymakamımız ve diğer kurumlardaki müdürlerimiz, amirlerimiz hepsi taraftar olarak birlik beraberlik sağladık ve kalan 7 maçımızı en iyi şekilde yönetim kurulumuz, teknik heyet ve bütün futbolcularımıza kulüp çalışanlarımız dahil olmak üzere hep kenetlendik ve inşallah 7 maçımızı nasıl değerlendireceğiz ona bakacağız. Çünkü burada dedikodu zamanı değil. Şimdi baktığımız zaman Alanyaspor'u sevmeyenler Alanyasporun düşmesini isteyenler daha fazla onlar konuşuyorlar zaten. Hiçbir maçta görmedim ben bir kısmını. Maça gelmiyorsunuz. Şimdi iki yıl önceki bir röportaja bakıyorum. Son günlerde onu konuşuyorlar. Sebep ne onu da anlamıyorum. Yani bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar onu da bilmiyorum. Ama arkadaşlar burada dediğim gibi biz Alanyaspor yönetim kurulu bugüne kadar hep zorlukları aştık, hep zorlukların üstesinden geldik. İnşallah hep beraber bunun da üstesinden geleceğiz. Hiçbir şey dünyanın sonu değildir. Burada her şey motivasyon zamanıdır. Bizim kimseye boş laf edecek ne de harcayacak zamanımız da yok. Ama herkesin konuşmasını ve ne söylediğini bilmesini isteriz. Yani hadlerini aşmaya gerek yok. Çünkü biz de konuşacak çok şey var. Çünkü biz bu şehirde bu göreve geldiğimiz zaman bu takımı Süper Lig sözü de vermedik. Hiçbir sözü vermedik. Hiçbir söz vermeden her şeyi yaptık, her fedakarlığı yaptık yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Biz sadece birilerine hesap vermek zorunda da değiliz.