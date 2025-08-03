Hasan Vural: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak bizim en büyük hedefimiz

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat'ı 3-1 yenerek tur atlayan ABB FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural, çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hasan Vural, büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Gruplarını birincilikte bitirdiklerini ve bunun için büyük emek verdiklerini anlatan Vural, şu ifadeleri kullandı:

Bizim kulübün bir hedefi vardı. Buraya gelmeden önce de bu hedefleri biliyorduk, başardık ve bu turu geçtik. Şimdi ikinci tur daha da önemli. Bunu da geçeceğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak bizim en büyük hedefimiz.

"İLK KISA HEDEFİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Kiryat Gat maçını kendileri için değişik ve çok anlamlı bir maç olduğunu aktaran Vural, şu değerlendirmede bulundu: