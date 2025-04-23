Hatayspor, Beşiktaş'a yenilirse Süper Lig'den düşecek

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor, 33. hafta maçında 25 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Bordo-beyazlılar, siyah-beyazlı takım karşısında galibiyet arayacak.

HATAYSPOR'UN YENİLMEMESİ GEREKİYOR

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak.

Böylece Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım olacak bordo-beyazlı takımın Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERENLER

Hatayspor'un yanı sıra 37 puanla 14. sıradaki Rizespor, 34'er puanlı 15. sıradaki Alanyaspor ve 16. sıradaki Bodrum FK ile 31 puanla 17. sırada bulunan Sivasspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.