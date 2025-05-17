Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor'u farklı geçti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor'u ağırladı.

Haftalar öncesinde küme düşmesi kesinleşen iki ekibin mücadelesini 5-0'lık skorla kazanmayı başaran Hatay'ın gollerini 10 ve 61. dakikalarda Bilal Boutabba, 26 ve 38. dakikalarda Jonathan Okoronkwo ile 56. dakikada penaltıdan Joelson Fernandes kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçlar puanını 23 yapan Hatayspor, ligdeki bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

-2 puanda kalan Adana Demirspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.