Hikmet Karaman: Fenerbahçe'yi yaşadıkları pozitif yönde etkiledi Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe’de futbol takımıyla ilgili yönetimin alacağı kararlar ve gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe ile alt sıralar ile puan farkını açmak isteyen Adana Demirspor karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri; 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum"

Hikmet Karaman, sözlerine şu şekilde başladı:

Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. 3-2’den sonra her an gol an atabileceğimizi görüyorduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

"Basit hatalar yapmamamız gerekiyor"

Futbolda basit golleri yememeleri gerektiğini ifade eden Karaman, şu şekilde konuştu:

Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktığınızda takımı da demoralize ediyor. Kalecimizin 3. golden sonra aklı orada. 4. golde de tamamen bitirdi. Diğer kaleci devam etseydi farklı da olabilirdi, o da aynı golleri yiyebilirdi. Kendi takımım olarak şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe’ye baktığınızda galibiyet sayıları, attığı goller kıyaslama yaptığında baya bir fark var. Onun için basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Maçı seyredenler de iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum.

"Fenerbahçe’nin yaşadıkları pozitif yönde etkiledi"

Hikmet Karaman, Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadıklarıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Bazen ona göre de takım yapabiliyorsunuz. Fenerbahçe’nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Dzeko ve Tadic’in çok daha farklı, çok daha iyi oynadıklarını düşünüyorum.

"Esas tartışılması gereken VAR’dakiler"

Müsabakadaki kararlarla ilgili ise Karaman, sözlerini şöyle noktaladı: