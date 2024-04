ensonhaber.com

Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe ile alt sıralar ile puan farkını açmak isteyen Adana Demirspor karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri; 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi'den geldi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum"

Hikmet Karaman, sözlerine şu şekilde başladı:

Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. 3-2’den sonra her an gol an atabileceğimizi görüyorduk. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.