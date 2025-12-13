Hindistan'da Lionel Messi izdihamı yaşandı: Taraftarlar çılgına döndü, stadı bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi, bir dizi etkinlik için Hindistan'a gitti.

Messi'ye ziyarette Inter Miami'nin yıldızları Rodrigo De Paul ve Luis Suarez de eşlik etti.

Lionel Messi'nin heykelinin dikildiği Hindistan'da stadyumda yıldızlar için bir etkinlik gerçekleştirildi.

MESSI, SUAREZ VE DE PAUL HİNDİSTAN'A GİTTİ

Düzenlenen stat etkiliği ise olaylı başladı...

110 bin kişilik Kolkata’daki Salt Lake Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte tüm biletler satıldı ve tribünlerin dolu olduğu gözlemlendi.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Lionel Messi kısa bir açıklamada bulundu.

STADYUMDA HAYRANLARINA SESLENDİ

"Hindistan halkıyla bu anları paylaşabildiğim için çok mutluyum, çünkü bana duydukları sevgiyi biliyorum" diyen Lionel Messi, tribünleri selamladıktan sonra hızlıca alandan ayrıldı.

Lionel Messi'nin stadyumu erken terk etmesi sonrası Hindistan'da taraftarlar adeta çılgına döndü.

HIZLICA AYRILDI: TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

Stadyumda bulunan koltuklar ve diğer malzemeler saha içine doğru fırlatılmaya başladı.

Bazı taraftarlar saha içine indi ancak polisler bu kez araya girdi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Messi hayranı düzenlenen etkinliğe tepki gösterdi.

"KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEDİ"

Etkinliğe katılmak için Mizoram eyaletinden yaklaşık 1.500 kilometre yol kat eden taraftar Eddie Lal Hmangaihzuala,“Bu kadar kötü bir organizasyon olmasına inanamıyorum. Messi çok hızlı ayrıldı, sanırım kendini güvende hissetmedi. Onu zar zor görebildim” dedi.