Hulusi Belgü: TFF'ye gerekli uyarıları yaptık

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, 2025-26 sezonu fikstür çekimi öncesi basın mensuplarına konuştu.

"ÇEKİNCELERİMİZİ TFF İLE PAYLAŞTIK"

Hulusi Belgü yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Hakkın konuşulduğu, hakemlerin az konuşulduğu bir lig olmasını diliyorum. Önceden konuşmak istedim; çünkü fikstür çekimi üzerine olan çekincelerimizi TFF ile paylaştık. Bir toplantı da yaptık. TFF'de mevcut yönetim, geçen yönetime göre çok şeffaf davranıyor. Fikstür çekimi için bilgi verdiler. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarımızı ve endişelerimizi kendileri ile paylaştık. Bizim endişelerimizden bir tanesi; Dünyada ve Avrupa'daki fikstür çekimlerine göre farklı bir uygulama yapılıyor burada. Genelde biliyorsunuz toplar çekiliyor. O toplarla fikstür belirleniyor. UEFA ve birçok federasyonda ise tamamen otomatik olarak fikstür belirleniyor. Bunu yaparken de uluslararası şirketler tarafından ciddi bir denetim var. Adil bir düzen bulunuyor. Bizde ise bu ikisinin arasında bir şey yapıyoruz. Bizde fikstürün dağılımı belli ama takımları sıralarken toplar çekiliyor. Geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe ayrı tutuluyordu. Bu sene Beşiktaş da bunun içine katıldı. Kulüp olarak düşüncemiz fikstür ya tam manasıyla çekim usulü herkesin gözü önünde çekilmesinde büyük fayda görüyoruz ya da uluslararası bir firma tarafından tamamen algoritmaya dayalı ve geçen seneki fikstürle mukayeseli bir şekilde çekilmesinde fayda görüyoruz. İkisinin ortası yapılıyor bizde ve doğru olduğunu düşünmüyorum. TFF’ye söyledik. TFF zamanın geç olduğunu ve bazı söylediklerimize katılmadıklarını söyledi.