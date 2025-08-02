Hüseyin Eroğlu, 58. TSYD Ankara Kupası'nı değerlendirdi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını, Süper Lig'in ilk haftası öncesinde takımdaki eksiklikleri de gördüklerini söyledi.

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta 2. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kupayı aldığı karşılaşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"HEM SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜK HEM KUPAYA GERİ DÖNDÜK"

TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin kupa kazanma sevincini eşitlediklerini belirten Eroğlu, şu şekilde konuştu:

Hem Süper Lig'e geri döndük hem kupaya geri döndük. Ülkemizde futbol çok seviliyor, herkesin sevgiyle izlediği sosyal bir etkinlik. Sahada mücadele olacak ama burada dostlukların, kardeşliklerin konuşulması gerekiyor. Kupaya gelince Ankara'nın mazisi başarılarla dolu iki tane köklü kulübü kupada karşılaştı. İnşallah bundan sonra başka illerde de bu kupa düzenlenebilir.

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Ankaragücü'ne başarı dileyen Eroğlu, şunları dedi:

Süper Lig başlangıcında takım olarak eksiklerimizi görme açısından da bu maç önemliydi. Eksikliklerimiz var, farkındayız, transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hangi ligde olursa olsun Ankaragücü de güçlüdür, genç kadroyla iyi mücadele ettiler. Oyunun belli bölümlerinde üstün oynadık ama çok gol üretemedik eksikliklerimizi gördük. Hatamızdan gol yedik, zamana ihtiyacımız var.

"GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ"

Gençlerbirliği'nde bu sene sportif başarının yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesine de önem vereceklerini kaydeden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bugün genç oyuncularımızı da değerlendirdik, geleceğe yatırım yapıyoruz.

"BAŞKA TRANSFERLERİMİZ DE OLACAK"

Kupa maçını tribünden izleyen Henry Onyekuru'nun durumuna ilişkin soruya Eroğlu, şunları dedi:

Onyekuru, şu anda fiziksel olarak biraz takımımızın gerisinde, yüzde yüz hazır olması fiziksel olarak 2-3 haftayı alacak. Takıma katılacak başka transferlerimiz de olacak. Amacımız ligin ilk haftalarında başarılı oyunu tutturup ondan sonra da o ritimle istikrarla ligde başarılı olmak.

"İLK MAÇLAR ZORDUR"

Ligde 2025-26 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

İlk maçlar zordur, Samsunspor geçen sene çok başarılı sezon geçirdi. Biz de ilk haftayı kazanarak Süper Lig'e başarılı başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Hem transfer anlamında hem de taktiksel ve fiziksel anlamda. Bu haftayı iyi geçirip iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE ÇOK DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Kupa maçında taraftarın çok güzel atmosfer oluşturduğuna dikkati çeken Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: