Hüseyin Eroğlu: Önemli bir galibiyet elde ettik

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Eroğlu, "Bu atmosferde futbol çok keyifli. Buradan taraftarı tebrik etmek istiyorum. İlk yarı oyuna bir türlü giremedik. Beşiktaş'ın bu coşkusu ve önde baskısıyla hücumda başarılı olamadık. Basit pas hataları yaptık. Bu da hücum etkinliğimizi azalttı. İkinci yarının başında kalemizde golü gördük. Maça 5-4-1'le başladık. Oyuncu ve formasyon değişikliği öne çıkmamızı sağladı. Geçişlerden bulduğumuz gollerle 2-1 öne geçtik. Önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

"4 HAFTADIR KAYBETMİYORUZ"

Lige kötü başladıklarını ve o dönemki sabrın meyvesini almaya başladıklarını söyleyen Eroğlu, bu durumun örnek olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: