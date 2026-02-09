Hyeongyu Oh, sahaya çıplak ayakla çıkmasının nedenini açıkladı

- Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeongyu Oh, Alanyaspor maçı öncesi çıplak ayakla ısınmasının dikkat çektiğini söyledi.
- Röveşata golüyle beğeni toplayan Güney Koreli futbolcu, açıklamalarıyla Beşiktaş taraftarlarının gündemini meşgul etti.
- Hyeongyu Oh'un performansı ve ritüeli olumlu karşılandı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü, yeni transfer Hyeongyu Oh kaydetti.
Güney Koreli futbolcu, attığı röveşata golüyle Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü de karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.
ÇIPLAK AYAKLA ISINMA ÇOK KONUŞULDU
Hyeongyu Oh'un, karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıkması tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti.
Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli golcü, bu tercihin nedenini açıkladı.
Genç futbolcu, maç öncesinde neden çıplak ayakla ısındığı sorusuna şu yanıtı verdi:
Topraklanma için. (Negatif enerjiyi toprağa atmak)
OLUMLU KARŞILANDI
Hyeon-gyu Oh'un hem golü hem de maç öncesi ritüeli, Beşiktaş taraftarları arasında kısa sürede gündem olurken, siyah-beyazlı formayla verdiği ilk sinyaller olumlu karşılandı.