Hyeongyu Oh, sahaya çıplak ayakla çıkmasının nedenini açıkladı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü, yeni transfer Hyeongyu Oh kaydetti.

Güney Koreli futbolcu, attığı röveşata golüyle Beşiktaş kariyerine etkileyici bir başlangıç yaparken, maç öncesi görüntüsü de karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.

ÇIPLAK AYAKLA ISINMA ÇOK KONUŞULDU

Hyeongyu Oh'un, karşılaşma öncesinde çıplak ayakla ısınmaya çıkması tribünlerde ve sosyal medyada dikkat çekti.

Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Güney Koreli golcü, bu tercihin nedenini açıkladı.

Genç futbolcu, maç öncesinde neden çıplak ayakla ısındığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Topraklanma için. (Negatif enerjiyi toprağa atmak)

OLUMLU KARŞILANDI

Hyeon-gyu Oh'un hem golü hem de maç öncesi ritüeli, Beşiktaş taraftarları arasında kısa sürede gündem olurken, siyah-beyazlı formayla verdiği ilk sinyaller olumlu karşılandı.