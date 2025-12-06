İbrahim Hacıosmanoğlu: Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürüyor.

Ligin 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde ağrıladığı Samsunspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇA SON DAKİKADAKİ PENALTI POZİSYONU DAMGA VURDU

Öte yandan 90+7’de Samsunspor, Emre Kılınç’ın ortasında topun Kazımcan Karataş’ın eline çarptığını belirterek penaltı bekledi.

Pozisyon, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından yaklaşık iki dakika incelendi.

İncelemenin ardından hakem Mehmet Türkmen, oyunu aut atışıyla başlattı ve kısa süre sonra karşılaşmayı bitirdi.

HAKEMLER ARASINDA TARTIŞMA YARATTI

Pozisyon sonrası maçın hakemi Mehmet Türkmen sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ayrıca kararla ilgili değerlendirmede bulunan bazı eski hakemler pozisyonun penaltı olduğunu söylerken bazıları ise Türkmen'in devam kararının doğru olduğunu belirtti.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dünya Kupası kura çekimi için Amerika'da bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor maçındaki pozisyonla ilgili HT Spor'a konuştu.

Pozisyona verilen karara sert tepki gösteren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"DÖNER DÖNMEZ HERKESLE HESAPLAŞACAĞIM"