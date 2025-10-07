İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kural hatası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, gündemdeki Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DERBİDE KURAL HATASI MI YAPILDI?

Hacıosmanoğlu, derbi maçta kural hatası olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Tartışmalı pozisyonlara değinen Hacıosmanoğlu, maçta kural hatası yapılmadığını vurguladı.

"O BİR HAKEM HATASI"

Hacıosmanoğlu, derbi sonrası yapılan değerlendirmelerde "Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası yok. O bir hakem hatası." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı, ayrıca ilgili pozisyonların MHK tarafından incelendiğini ve gerekli adımların atılacağını belirtti.