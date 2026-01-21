- Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
- Üzülmez, takımın başında 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
- Ayrılık, karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleşti.
Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan Iğdır FK, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmişti.
Iğdır FK, ligin 5'inci haftasında takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.
18 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI
Üzülmez yönetiminde çıktığı 18 maçtan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitti.
VEDA KARARI
Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştirildiği bildirildi.