Iğdır FK, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 17:04
  • Üzülmez, takımın başında 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
  • Ayrılık, karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleşti.

Sezona Çağdaş Çavuş ile başlayan Iğdır FK, alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmişti.

Iğdır FK, ligin 5'inci haftasında takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

18 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI 

Üzülmez yönetiminde çıktığı 18 maçtan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine gitti.

VEDA KARARI 

Kulüpten yapılan açıklamada, İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucu ayrılığın gerçekleştirildiği bildirildi. 

