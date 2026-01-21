Avustralya Açık'ta Zverev, de Minaur, Paolini ve Andreeva üçüncü turda

- Avustralya Açık'ta Alexander Zverev, Alex de Minaur, Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva üçüncü tura yükseldi.
- Zverev ve de Minaur, rakiplerini 3-1'lik setlerle yendi.
- Paolini ve Andreeva ise rakiplerini 2-0'lık setlerle mağlup etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.
Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, Fransız rakibi Alexandre Müller'i 6-3, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek 3. tura adını yazdırdı.
6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Sırp raket Hamad Medjedovic'i 6-7, 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
PAOLINI VE ANDREEVA, 3. TURA ÇIKTI
Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 6-0-6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.