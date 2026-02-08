Iğdır FK, Serik Spor'a 3 attı

- Iğdır FK, 1. Lig'in 24. haftasında Serik Spor'u 3-1 yendi.
- Iğdır FK'nın gollerini Wenderson, Atakan Çankaya ve Gianni Bruno attı.
- Serik Spor'un galibiyet hasreti 9 maça çıktı, Iğdır FK ise 37 puana ulaştı.
1. Lig'in 24. hafta maçında Iğdır FK, Serik Spor ile karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK, 3-1'lik skorla kazandı.
IĞDIR FK'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri, dakika 6'da Wenderson, 45+3'te Atakan Çankaya ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Serik Spor'un tek golünü ise 67. dakikada Selim Dilli attı.
SERİK SPOR, 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Serik Spor'un ligde galibiyet hasreti 9 maça çıktı. (8M, 1B)
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 37 yaptı. Serik Spor, 26 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Iğdır FK, Ümraniyespor'u konuk edecek. Serik Spor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.