Iğdır FK, 1. Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 15:35
Iğdır FK - Sivasspor maçında kazanan yok
  • Iğdır FK ve Sivasspor, 1. Lig'in 18. haftasında 1-1 berabere kaldı.
  • Maçta Iğdır FK'nin golünü Moryke Fofana, Sivasspor'un golünü Valon Ethemi kaydetti.
  • Iğdır FK 30 puan olurken, Sivasspor 22 puana ulaştı.

1. Lig'in 18. hafta maçında Iğdır FK, Sivasspor ile karşılaştı.

Kışla Semt Sahası'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

Iğdır FK'nin golünü Moryke Fofana atarken, Sivasspor'un golünü Valon Ethemi attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 30 puan olurken, Sivasspor 22 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Sivasspor ise Bandırmaspor ile karşılaşacak.

