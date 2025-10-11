İki kadınla görüldü! Sergen Yalçın gecelerde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, milli arada eğlenmeye çıktı.

52 yaşındaki çalıştırıcı, önceki akşam Etiler'deki bir gece kulübünden çıkarken objektiflere yakalandı.

AÇIKLAMA YAPMADI

Yalçın, mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti ve gazetecilerin görüntü aldığı sırada herhangi bir açıklama yapmadı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Ünlü teknik direktörün aracında yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının olması dikkatlerden kaçmadı.

"ETİLER DOLMUŞU MU?"

Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çevredeki bazı kişiler "Etiler dolmuşu mu?" şeklinde espri yaptı.