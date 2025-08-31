İlhan Palut: Tabloya bakınca canımız sıkılıyor

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de ilk 3 maç sonunda bulundukları yerin canlarını sıktığını söyledi.

Palut, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'a 3-1 yenildikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYORDU"

Zor bir karşılaşma olacağını beklediklerini aktaran Palut, şu şekilde konuştu:

Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın kulübedeki ve sahadaki silahları, coşkulu oyunu ve iyi başlangıcın verdiği motivasyon onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma, kazandığımız toplarla karakterli bir oyun planı kurduk. Dönem dönem baskı yapmak istedik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametrelerden biri Galatasaray'ın ofansif duran top etkinliğiydi. Maalesef hiç pozisyon vermediğimiz maçta buradan yediğimiz golle 1-0 geri düştük. Daha sonra dengelemeye çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlamadık. Sonrasında dengelerken bir gol daha attılar. Ondan sonra attığımız gol maça dönebilme ışığıydı. Galatasaray'ın yere sağlam basan, kendinden emin hali başka yerlere gitti. Ancak ikinci golü bulamadık. Üstüne de çok basit bir hatayla 3. golü yedik.