İlhan Palut'tan Rizespor taraftarına mesaj

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, paylaştığı videoyla taraftarlara mesaj gönderdi.

Rizespor'da sözleşmesi 1 yıl uzatılan İlhan Palut, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rizespor'da devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rizespor'un bir aile ortamına sahip olduğunu vurgulayan Palut, şu ifadeleri kullandı:

İki sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutlu oldum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ediyorum.