İlkay Gündoğan attığı golle maça damga vurdu

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Al-Ain'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçti.

İlkay Gündoğan attığı 2 golle yıldızlaşırken, tecrübeli ismin ilk golü tartışmalara sebep oldu.

ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ TARTIŞMA YARATTI

İlkay Gündoğan'ın 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken attığı harika gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde İlkay'ın golü istemeden attığı belirtildi.

Bir taraftar, İlkay Gündoğan'ın orta kesmek isterken bu golü attığını savundu ve "Bu bilerek atıldıysa Gündoğan'a Puskas yakışır" yorumunu yaptı.

BİLEREK Mİ ATTI YOKSA İSTEMEDEN Mİ?

Bir diğer taraftar ise "İstemeden atılan bir gol harika değildir. Orta kesti ve top kaleye gitti" dedi.

Manchester City'nin eski yıldızı Shay Given ise İlkay Gündoğan'ın attığı golde Al-Ain'in kalecisi Khalid Eisa'nın hatasının olduğunu söyledi.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU: PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTTI

Öte yandan Galatasaray'ın transfer gündemine gelen İlkay Gündoğan performansıyla takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

8. dakikada gol perdesini açan 34 yaşındaki futbolcu, 73'te bir kez daha ağları sallayıp duble yaptı.

City'nin diğer gollerini Echeverri, Haaland (pen.), Bobb ve Cherki kaydetti.