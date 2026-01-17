İlkay Gündoğan ıslıklandı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de 18. hafta maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 73. dakikada Muhammed Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray, bu gole 84. dakikada Barış Alper Yılmaz ile cevap verdi.

YÖNETİME TEPKİ

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Mücadelede takımlarının 1-0 geri düşmesinin ardından tribünlerde kısa süreliğine "yönetim istifa" tezahüratı yükseldi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini artıran taraftarlar, "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" diye bağırdı.

İLKAY ISLIKLANDI

Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan'a da tepki gösterdi.

79. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bırakan İlkay'ı sarı-kırmızılı futbolseverler ıslıkladı.

"BEKLENTİMİZ FARKLIYDI"

İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, alınan skorun beklentilerin altında kaldığını vurguladı.

Mücadele sonrası konuşan İlkay, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz var. Bunlar şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak" ifadelerini kullandı.

"BU SORUMLULUĞU HERKES ALMALI"

Sorumluluğa dikkat çeken milli futbolcu, "Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Taraftar tepkisini de doğal karşıladığını belirten İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyebileceğim şey; daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine daha fazla koymak. Kendi beklentimizi yüksek tutarsak daha iyi oluruz. Daha iyi olmalıyız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.