İlkay Gündoğan: Liverpoollu bir futbolcu bana atmosferi sordu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç ve sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı atmosfer İngilizlerin ağzını açık bıraktı.

Galatasaraylı taraftarların maç boyunca yaptıkları tezahüratlar ve topun Liverpool'da olduğu bölümdeki yükselen ıslık sesleri ülke basınında da gündem oldu.

"LIVERPOOL'U BİR OYUNCU GELİP BANA SORDU"

İlkay Gündoğan da maç sonrası yaptığı açıklamada stattaki atmosfere vurgu yaptı.

İlkay Gündoğan maçın devam ettiği esnada Liverpoollu bir futbolcunun yanına gelerek "Atmosfer her zaman böyle inanılmaz mı?" diye sorduğunu açıkladı.

İSİM VERMEDİ

İngiliz muhabir bunun üzerine İlkay Gündoğan'dan futbolcunun adını söylemesini istedi ancak tecürbeli oyuncu "İsim veremem" yanıtını verdi.

SALAH KULAKLARINI TIKAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Mohamed Salah, maçın ilk anlarında gürültüden dolayı kenarda kulaklarını tıkamak zorunda kalmıştı.

Mısırlı yıldızın kulaklarını kapattığı bir an sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anlardan biri olmuştu.