İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri: Çok güçlü bir takım

Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, Juventus karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UEFA'ya özel bir röportaj veren İlkay, İtalyan ekibiyle oynayacakları maçın önemine değindi.

"JUVENTUS GÜÇLÜ AMA BİZ DE BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde artık her maçın final gibi olduğuna vurgu yapan Gündoğan, Juventus'un çok iyi bir takım olduğunu bildiklerini söyledi.

'Juventus çok güçlü bir takım ama biz de birlikte büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz.' diyen Gündoğan, tur şansının sahada gösterecekleri performansa bağlı olduğunu belirtti.

"MANCHESTER CITY MAÇINDAN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR"

İlkay Gündoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Manchester’a geri dönüp City’ye karşı oynamak benim için harika bir duyguydu. Onlar hâlâ dünyanın en iyi takımlarından biri ve her yıl kupanın favorilerinden.



Ama Juventus maçı öncesinde o karşılaşmadan çıkarabileceğimiz dersler var. Takım olarak hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde ilk ya da ikinci sezonunu yaşayan birçok oyuncumuz var. Bu deneyimleri birlikte biriktirmeli ve ders çıkarmalıyız.

"EN İYİ YAPTIĞIMIZ ŞEYLERİ SAHAYA YANSITMALIYIZ"