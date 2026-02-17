İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri: Çok güçlü bir takım

- İlkay Gündoğan, Juventus maçı öncesi UEFA'ya röportaj verdi.
- Juventus'un güçlü bir takım olduğunu ancak Galatasaray'ın da büyük başarılara imza atabileceğine inandığını söyledi.
- Tur şansının ise sahadaki performanslarına bağlı olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, Juventus karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UEFA'ya özel bir röportaj veren İlkay, İtalyan ekibiyle oynayacakları maçın önemine değindi.
"JUVENTUS GÜÇLÜ AMA BİZ DE BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLİRİZ"
Şampiyonlar Ligi'nde artık her maçın final gibi olduğuna vurgu yapan Gündoğan, Juventus'un çok iyi bir takım olduğunu bildiklerini söyledi.
'Juventus çok güçlü bir takım ama biz de birlikte büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz.' diyen Gündoğan, tur şansının sahada gösterecekleri performansa bağlı olduğunu belirtti.
"MANCHESTER CITY MAÇINDAN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR"
İlkay Gündoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:
Manchester’a geri dönüp City’ye karşı oynamak benim için harika bir duyguydu. Onlar hâlâ dünyanın en iyi takımlarından biri ve her yıl kupanın favorilerinden.
Ama Juventus maçı öncesinde o karşılaşmadan çıkarabileceğimiz dersler var. Takım olarak hâlâ Şampiyonlar Ligi’nde ilk ya da ikinci sezonunu yaşayan birçok oyuncumuz var. Bu deneyimleri birlikte biriktirmeli ve ders çıkarmalıyız.
"EN İYİ YAPTIĞIMIZ ŞEYLERİ SAHAYA YANSITMALIYIZ"
Şimdi önemli olan oynadığımız maçları unutmamak ve Juventus’u yenebilmek için iyi yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmak. Eleme aşamasındayız ve her maç bir final gibi. Juventus çok güçlü bir takım ama biz de birlikte büyük işler başarabileceğimize inanıyoruz. İyi bir performans sergilersek, tur şansımız otomatik olarak artacaktır ve bir üst tura çıkabiliriz.