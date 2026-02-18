İngilizler, Galatasaray maçının hakemini eleştirdi: Hakem Juventus'a acıdı

Galatasaray'ın ezici Juventus zaferi Avrupa'nın gündeminden düşmüyor...

Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibine 5 attığı maç sonrası dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Galatasaray ile Juventus arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında verilen 2 dakika uzatma süresi tartışma konusu oldu.

9 DEĞİŞİKLİK, 4 GOL, 2 DAKİKA UZATMA...

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım toplam 9 oyuncu değişikliği yaptı. Bu bölümde 4 gol atılırken, 1 kırmızı kart çıktı ve maçın son dakikalarında sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu.

HAKEMİN VERDİĞİ 2 DAKİKALIK UZATMA ŞAŞIRTTI

Mücadelenin ikinci yarısında yaşananlara dikkat çeken The Athletic muhabiri Colin Millar, "Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika (!) uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu." ifadelerini kullandı.

"GERİDE OLAN TAKIMLARA ACIYARAK VERİLİYOR"

Uzatma süresi uygulamalarındaki tutarsızlığı eleştiren Millar, "Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların tamamen o anda uydurulduğunu ve birkaç gol geride olan takımlara acıyarak verildiğini hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum, ancak maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma!" sözleriyle hakem yönetimini eleştirdi.