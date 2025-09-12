İngiltere ile Polonya yenişemedi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere ile Polonya karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakada İngiltere'nin gollerini Terrance Yates ve Jamie Tregaskiss, Polonya'nın gollerini ise Kamil Grygiel ve Bartozs Lastowski attı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fransız hakem Cedric Nemery'nin yönettiği karşılaşmada, Türk hakemler Mustafa Doğukan Erdem ve Cihan Emekli de görev aldı.

Ligde yarın Türkiye-Polonya, İngiltere-İtalya maçları oynanacak.