Inter Teknik Direktörü Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu için sıcak bir gündem yaşanıyor.

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesi DAZN'e özel açıklamalarda bulundu.

INTER'DEKİ HOCASI KONUŞTU

Chivu, hem oynanacak karşılaşmaya hem de son dönemde transfer iddialarının merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'na dair önemli ifadeler kullandı.

Chivu, Çalhanoğlu'nun takımın liderlerinden biri olduğunu belirtti.

"HAKAN, LİDERLERİMİZDEN BİRİ"

Transfer konusunu konuşmadıklarını da sözlerine ekleyen Chivu, Hakan'ın takıma ve turnuvaya odaklandığını söyledi.

Chivu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor."