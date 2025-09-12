Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'dan 'Hakan Çalhanoğlu' sözleri: Kalmayı seçti

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ligde Juventus ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Chivu, yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAKAN'I ÇOK MOTİVE BULDUM, KALMAYI SEÇTİ"

Chivu, "Ben oyuncularımın neler yapabileceklerini, seviyelerini biliyorum. Hakan Çalhanoğlu ile 4 haftadır çalışıyorum. Hakan her zaman motive ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bu yaz iki buçuk ay boyunca sahalardan uzak kaldığı unutuluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamak istedi ve bu yazını çok huzurlu geçiremedi. Hakan'ı çok motive buldum, kalmayı seçti ve bize yardım etmeye hazır." diye konuştu.

INTER'LE SÖZLEŞMESİ

Sakatlığı nedeniyle sezonu geç açan milli yıldız, bu sezon Inter'de bir maçta 68 dakika süre buldu.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

"HAKAN GELMEK İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili konuşmuştu.

Buruk, şunları söylemişti: