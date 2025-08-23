Inter'den Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e transfer teklifi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek için Inter iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, 19 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını 16 milyon euro'luk bir teklifle çaldı.

Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve kabul etmedi.

INTER TEKLİF YAPTI İDDİASI

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcusu için en az 20 milyon euro istiyor ve genç futbolcunun en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Yusuf Akçiçek ile Paris Saint-Germain'in yanı sıra Premier Lig ve Bundesliga’nın önde gelen kulüpleri de ilgileniyor.

KABUL EDİLMEDİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol atan genç oyuncu, 1 de asist yaptı.