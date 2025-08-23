İran'a transfer olmuştu: Eski Galatasaraylı Serge Aurier karantinaya alındı...

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Serge Aurier, İran futbolunun köklü kulüplerinden Persepolis'e transfer olmuştu.

Aurier, Haziran 2026’ya kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmıştı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu, Nzonzi’nin ardından kadrodaki en flaş isim olarak öne çıkmıştı.

HEPATİT B OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak her şey beklenmedik bir sağlık raporuyla değişti.

Birkaç antrenman ve Fajr Sepasi Shiraz ile oynanan beraberliğin ardından yapılan kontrollerde Aurier’in Hepatit B virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Virüs, vücut sıvıları yoluyla kolayca bulaşabiliyor.

Bu nedenle Aurier, takım antrenmanlarına katılamadan karantinaya alındı.

KARANTİNAYA ALINDI: 6 AY

Kulüp kaynakları, 'uzun süreli bir yokluk' iddiasını yalanladı ve durumun henüz netleşmediğini belirtti.

Ancak İran Sağlık Bakanlığı devreye girerek olası yayılma riskine karşı Aurier’in gözetim altına alınmasına karar verdi.

İran Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından verilen geçici bir emir uyarınca, Bay Serge Aurier, kulüp antrenmanlarına katılmak da dahil olmak üzere tüm futbol faaliyetlerinden bir sonraki duyuruya kadar men edilmiştir" denildi.

SÖZLEŞME FESİH İTHİMALİ MASADA

Yaşanacak gelişmelere göre 6 aya yakın bir süre olmama ihtimali de bulunan Aurier için sözleşmesinin fesh edilmesi de gündemde.

Ancak "oyuncunun imajı ve İran Profesyonel Ligi için önemi" göz önüne alındığında, resmi bir karar şimdilik alınmadı.

Bu kararsızlık, İran futbolunda daha önce de gündeme gelen hepatit vakalarına dikkatleri bir kez daha çevirdi.

Federasyon ve kulüplerin bu tarz sağlık durumları için çözüm arayışına girdiği belirtiliyor.