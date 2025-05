Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki milli kaleci İrfan Can Eğribayat, baba oldu.

Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile İrfan Can ve eşi Ceren'i tebrik etti.

"SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat ve Ailesini Tebrik Ederiz



Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü