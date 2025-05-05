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Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki milli kaleci İrfan Can Eğribayat, baba oldu.

Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile İrfan Can ve eşi Ceren'i tebrik etti.

"SAĞLIKLI BİR ÖMÜR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: