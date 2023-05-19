İrfan Can Eğribayat güven veriyor Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de genç eldiven İrfan Can Eğribayat, nefis kurtarışlara imza attığı maçta, Kadıköy'de alkışlarla desteği kaptı.

Fenerbahçe'nin Göztepe'den bonservisini almak için anlaşma sağladığı İrfan Can Eğribayat, başırılı performansını sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta önemli kurtarışlara imza atan genç eldiven, iki pozisyonda önemli hata yaptı.

Fakat ardından o anlarda kritik toplar çıkarttı. Takımının skor olarak önde kalmasını sağlayan İrfan Can'a sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde kayıtsız kalmadı.

Trezeguet bile tebrik etti

Kadıköy'de genç eldivene tezahüratlarla destek verdi. Penaltıyı son anda kurtaramayan 24 yaşındaki kaleci, son dakikalarda Trezeguet'in şutunu ise 90'da çıkarttı.

Ayrıca Trezeguet de şutunu kurtaran genç file bekçisini alkışlayarak tebrik etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)