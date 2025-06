Haberler



İrfan Can Kahveci: Hedefim Fenerbahçe efsanesi olmak Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, "Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak" dedi.