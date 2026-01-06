İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yeni takımı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminde kadro yapılandırmasına giden Fenerbahçe'de ayrılıklar şekillenmeye başladı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İKİSİ DE KASIMPAŞA'YA GİDİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin kendisine kulüp bulmasını istediği ve bir süredir kadro dışı olan Cenk Tosun ile İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ile anlaşmaya çok yakın.

Buna göre Fenerbahçe'nin, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralaması bekleniyor.

BELÖZOĞLU ETKİSİ

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi görüşmelerde önemli mesafe katedildiği öğrenildi.

Transfer sürecinde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Cenk Tosun ve İrfan Can'ı kadrosunda görme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.

YENİDEN BİR ARAYA GELİYORLAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 378 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

Transfer gerçekleşirse İrfan Can Kahveci, daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu ile bu kez Kasımpaşa'da bir araya gelecek.