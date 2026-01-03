İrfan Can Kahveci'den, Arda Turan'lı paylaşım

- Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Arda Turan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Hayat sevdiklerinle güzel" notunu düştü.
- Bu paylaşım, Kahveci'nin Shakhtar Donetsk'e transfer olabileceği şeklinde yorumlandı.
- İrfan Can, bu sezon Fenerbahçe ile 12 maçta 378 dakika süre aldı ancak gol ya da asist yapamadı.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kahveci, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile çekilmiş bir fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak altına "Hayat sevdiklerinle güzel" ifadelerini kullandı.
TURAN'LA FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Özellikle Arda Turan'ın, Shakhtar'ın başına geçmesinin ardından daha önce İrfan Can Kahveci ile transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.
DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ
Taraftarlar, bu fotoğrafı Kahveci'nin Ukrayna ekibine transfer olabileceğinin bir işareti olarak yorumladı.
Öte yandan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertliler ile 12 maçta 378 dakika forma giydi.
Yıldız isim, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.