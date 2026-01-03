İrfan Can Kahveci'den, Arda Turan'lı paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kahveci, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ile çekilmiş bir fotoğrafını kendi hesabından paylaşarak altına "Hayat sevdiklerinle güzel" ifadelerini kullandı.

TURAN'LA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Özellikle Arda Turan'ın, Shakhtar'ın başına geçmesinin ardından daha önce İrfan Can Kahveci ile transfer görüşmeleri yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Taraftarlar, bu fotoğrafı Kahveci'nin Ukrayna ekibine transfer olabileceğinin bir işareti olarak yorumladı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertliler ile 12 maçta 378 dakika forma giydi.

Yıldız isim, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.