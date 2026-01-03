Abone ol: Google News

Samsunspor'da Emre Kılınç, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber geldi. Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 18:35
  • Emre Kılınç, Fenerbahçe maçı öncesi sağ baldırında kas yaralanması yaşadı.
  • Yapılan tetkiklerde evre 3 kas yaralanması ve kanama tespit edildi.
  • Kılınç'ın iyileşme süresinin 10-12 hafta olması bekleniyor.

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.

SAĞ BALDIRINDAN SAKATLANDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.

10-12 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir.

Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

