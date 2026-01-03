Samsunspor'da Emre Kılınç, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı

- Emre Kılınç, Fenerbahçe maçı öncesi sağ baldırında kas yaralanması yaşadı.
- Yapılan tetkiklerde evre 3 kas yaralanması ve kanama tespit edildi.
- Kılınç'ın iyileşme süresinin 10-12 hafta olması bekleniyor.
Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcu Emre Kılınç'ın sağ baldırında kas yaralanması tespit edildi.
SAĞ BALDIRINDAN SAKATLANDI
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emre Kılınç'ın, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlık yaşadığı belirtildi.
10-12 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Oyuncuya yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edildiği aktarılarak, "Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10-12 hafta olması öngörülmektedir.
Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.