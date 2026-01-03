Jota Silva’dan gelecek mesajı: Transferi konuşmanın zamanı değil

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan transfer ettiği Jota Silva Beşiktaş'taki geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Sahadaki oyun anlayışına vurgu yapan Jota Silva, mücadeleci kimliğinin altını çizerek, “Sahaya kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. Benim oyun şeklim böyle. Her zaman en iyisini vermek için çalışıyorum, karakterim bu. Taraftarların bunu görmesi beni mutlu ediyor. Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek ve kupalar kazanmak en büyük hedefimiz” dedi.

Hücum katkısına da değinen Portekizli futbolcu, gol ve asist üretmenin önemine dikkat çekti.

Jota Silva, “Gol atmayı ve asist yapmayı seviyorum, bu herkesi mutlu eder. Elbette maksimum sayıya ulaşmak isterim ama kafamda net bir rakam yok. Önceliğim takıma destek olmak. Sonuçlar geldikçe hepimiz ileri gideriz” ifadelerini kullandı.

"SEZON SONU OTURUR KONUŞURUZ"

Geleceğiyle ilgili soruya ise net bir yanıt veren Jota Silva, transfer konularının şu an için gündeminde olmadığını belirtti.

Deneyimli oyuncu, “Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunu konuşmanın zamanı değil. Sezon sonu gelince oturur ve konuşuruz. Her iki taraf için en doğru karar neyse o olur. Şu an transfer konuşulacak bir dönem değil” diye konuştu.

Takımın genel durumunu da değerlendiren Jota Silva, ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini vurguladı. “Daha iyi bir ikinci yarı hedefliyoruz. Hatalarımızı biliyoruz ve düzeltmek için çalışıyoruz. Sonuç alamamak sadece hücumcuların ya da savunmacıların hatası değil. Birlikte oynuyoruz, hatalar da hepimizin. Hocamızın dediği gibi bu işin üstesinden yine birlikte geleceğiz” sözleriyle birlik mesajı verdi.