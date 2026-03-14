İrfan Saraloğlu'ndan Fenerbahçe sözleri!

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir’i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Sarı-kırmızılı antrenörler, "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık." dedi.

"ÇOK POZİSYON BULDUK"

Sözlerine devam eden Saraloğlu, "Maçın tamamı olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor." açıklamasını yaptı.

"LIVERPOOL MAÇINA ÇALIŞACAĞIZ"

İrfan Saraloğlu, Liverpool maçı için, "Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz." diye konuştu.

"SEVDİKLERİNE SABIRLAR VERSİN"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un cezasından dolayı yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı.

Sözlerine geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi ve yazar İlber Ortaylı ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı dileyerek başlayan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen ve tarihçiydi. Orhan Kaynak da çok değerli futbolcu ve antrenördü. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin" diye konuştu.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Puan farkının açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İrfan Saraloğlu, "Farklı korumak ve açmak için çalışacağız. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok" şeklinde konuştu.

"KIRILMA NOKTASI GİBİ BİR MAÇ YOK"

Her maçı kazanmak zorunda olduklarını aktaran Saraloğlu, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu felsefemizde yok. Kırılma noktası gibi bir maç yok. Hepsi bizim için önemli ve değerli" diye konuştu.