İsmail Kartal Ali Koç'a kırgın... Kandıra'da ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde 3. kez yollarını ayırdığı İsmail Kartal, kafa dağıtmak için Kandıra’nın Bağırganlı bölgesinde yer alan yazlığına gitti.
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza attığı dönemde İsmail Kartal'ın Bağırganlı'daki evinde stres attığı ifade edildi.
Küskün ve kırgın...
Tecrübeli hocanın, topladığı 99 puanın ardından sessiz sedasız gönderilmesine ise oldukça içerlediği biliniyor.
Bu sezon kendisini başarılı kabul eden Kartal'ın, Jose Mourinho hamlesinden sonra Ali Koç ve yönetimine kırgın olduğu da gelen haberler arasında.
4'te 0 çekti
4 kupa kazanma parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezonu kupasız kapatmıştı.
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