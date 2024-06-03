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İsmail Kartal Ali Koç'a kırgın... Kandıra'da ortaya çıktı!

İsmail Kartal Ali Koç'a kırgın... Kandıra'da ortaya çıktı! Mourinho Fenerbahçe'ye imza atarken takımın eski teknik direktörü İsmail Kartal da Kandıra’da ortaya çıktı. Üzüntülü hali dikkat çeken Kartal'ın yönetime de kırgın olduğu belirtiliyor...