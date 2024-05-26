İsmail Kartal: Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçı sonrasında "Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada penaltıdan Edin Dzeko, 15'inci dakikada Sebastian Szymanski, 36'ncı dakikada Dusan Tadic, 66'ncı dakikada Bright Osayi-Samuel, 76'ncı dakikada Zajc ve 78'inci dakikada King kaydetti.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olmaya çok inandık"

İsmail Kartal sezonla ilgili, şunları dedi:

Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim... Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz.

"Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor"

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Nelere karşı mücadele elde etiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.

"Bazı şeyler bizim elimizde değildi"

Bazı şeylerin ellerinde olmadığını dile getiren Kartal, şu sözleri sarf etti:

Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık.

"Şampiyon olamadık ama ortaya irade koyduk"

Gönüllerin şampiyonu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, şu şekilde konuştu: