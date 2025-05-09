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Haber Merkezi

İran Ligi'nin 29. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, deplasmanda Kheybar'ı Ahmadzadeh ve Urunov'un golleriyle 2-1 yendi.

Persepolis böylelikle puanını 57 yaptı.

Ancak karşılaşmada oynanan futboldan çok maç sonrası yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçti.

İSMAİL KARTAL'IN TAKIMINA SALDIRI

Özellikle maç sonrasında yaşanan bir saldırı, tansiyonu zirveye taşıdı.

Persepolis’in kulüp direktörü Afshin Pirovani, rakip takım personelinden birinin fiziksel saldırısına uğradı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, galibiyete rağmen yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

"YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ" DEDİ: BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Kartal, "Afshin Pirovani’ye rakip takım görevlisi yumruk attı, gözüne geldi. Bu, futbolun ruhuna aykırı. Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

İsmail Kartal, açıklamasında ayrıca "Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz." ifadelerini kullandı.

Kartal son olarak, oyunculara yönelik tavırlara tepki gösterdikten sonra salonu terk etti.