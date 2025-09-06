İsmail Kartal'a Bissouma ve Sörloth sorusu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikten sonra Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda gündemdeki isimlerden biri de daha önce üç kez sarı-lacivertli takımda görev alan İsmail Kartal.

Fenerbahçeli bir taraftar, yolda yürüdüğü esnada 64 yaşındaki teknik direktör ile karşılaştı.

2 TRANSFER SORDU

Fenerbahçeli taraftarın İsmail Kartal'ı yürüdüğü esnada takip ettiği ve daha sonrasında deneyimli hocaya Tottenham forması giyen Yves Bissouma ve Atletico Madridli oyuncu Alexander Sörloth'un transferlerini sordu.

GÜNDEM OLDU

Bu anları cep telefonuyla kaydeden taraftar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde viral oldu.