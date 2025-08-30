İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni tercihe çevrildi.

Bu kapsamda bir numaralı aday olarak gündeme gelen isimlerden biri de İsmail Kartal'dı.

Kartal'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"HAYIRLISIYLA TABİİ Kİ FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAK İSTERİZ"

Sarı-lacivertli takımla ikinci döneminde 99 puan toplayan İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz." açıklamasını yaptı.

"HAKKIMIZDA HAYIRLISI"

İsmail Kartal ayrıca "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı." ifadelerini kullandı.