İsmail Kartal'ın hedefi Oğulcan Çağlayan

Haber Merkezi
İran Ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kollarını sıvadı.
İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un ardından yeniden Türkiye'den transfer yapmak istiyor.
HEDEF OĞULCAN ÇAĞLAYAN
İran'dan Tasnim'de yer alan habere göre, Persepolis, Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ilgileniyor.
Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, kulüpten 29 yaşındaki futbolcunun transferini istediği yazıldı.
İSMAİL KARTAL İSTİYOR
Geride kalan sezonda Kocaelispor'da 39 maçta sahaya çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.
Oğulcan, bu performansıyla Kocaelispor'un Süper Lig'e geri dönmesinde büyük pay sahibi oldu.
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