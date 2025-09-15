İsmail Yüksek: Hayalimiz şampiyonluk kupasını getirmek

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, maçın ardından konuştu.

"BİZİM HAYALLERİMİZ ŞAMPİYONLUK KUPASINI BAĞDAT CADDESİ'NE GETİRMEK"

İsmail Yüksek'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Yeni bir hocamız ve sistemimiz var. Hayallerimiz ve hedeflerimiz aynı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim hayallerimiz şampiyonluk kupasını Bağdat Caddesi'ne getirmek. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Önemli bir maçtı. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Önemli bir hocaya sahibiz, onun için de takım için de iyi bir başlangıç oldu."