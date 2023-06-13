İsmail Yüksek, PFDK'dan para cezası aldı PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'e "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle para cezası verdi.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray derbisinden önce yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen İsmail Yüksek'in cezası belli oldu.

PFDK, İsmail Yüksek'e "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu." sözleri nedeniyle para cezası verdi.

104 bin TL para cezası verildi

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL YÜKSEK 'in, 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu"

Milli futbolcu, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisi öncesinde şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz."

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"Sözlerim yanlış anlaşıldı"

İsmail Yüksek bu sözlerin ardından Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası'ndan sonra özür dilemişti. Yüksek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı."

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Tahkim Kurulu, geçtiğimiz günlerde "Hukuk dışı bir lig" sözlerinin ardından PFDK tarafından 104 bin TL para cezası verilen Şenol Güneş'in cezasını kaldırmıştı.