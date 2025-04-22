İsmet Taşdemir, art arda Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu

AA & Ensonhaber

Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor'da sonradan göreve gelen İsmet Taşdemir, Kocaelispor'u Süper Lig'e taşımayı başardı.

Kariyerinde 2016-2017'de Ankaragücü'nü, 2022-2023'te Bodrum FK'yı 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir, geçen sezon Bodrum FK ile yaşadığı Süper Lig'e çıkma başarısını bu sezon Kocaelispor ile de yaşadı.

8. TEKNİK DİREKTÖR OLDU

İsmet Taşdemir; Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez'in ardından üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu.

2017-2018'de Erzurumspor FK, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, art arda 3 sezon bunu başaran tek teknik direktör konumunda bulunuyor.

TAKIMLARINI ÜST ÜSTE 2 SEZON SÜPER LİG'E TAŞIYAN TEKNİK ADAMLAR

Kadri Aytaç: Orduspor-1974-1975, Mersin İdmanyurdu-1975-1976

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor-1986-1987, Adanaspor-1987-1988

Erdem Tuğal: Zeytinburnu-1988-1989, Bakırköy-1989-1990

Yılmaz Vural: Eskişehirspor-1994-1995, Sarıyer-1995-1996

Metin Diyadin: Orduspor-2010-2011, Kasımpaşa-2011-2012

İbrahim Üzülmez: Rizespor-2017-2018, Gençlerbirliği-2018-2019