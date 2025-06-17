İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'nin yeni hocası

AA & Ensonhaber

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Halil Uğur’un da hazır bulunduğu törende teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Açıklamada, anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi: