İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'nin yeni hocası

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı Halil Uğur’un da hazır bulunduğu törende teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ANKARAGÜCÜ, BODRUM VE KOCAELİ'DEKİ BAŞARILARINA VURGU YAPILDI
Açıklamada, anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, Ankaragücü'nü 2016-2017 sezonunda 2. Lig'den 1. Lig'e, Bodrum FK'yı ise 2. Lig'den 1. Lig'e yükselterek play-off şampiyonluğu yaşamış, son olarak 2024-2025 sezonunda Kocaelispor'u 1. Lig şampiyonu yaparak Süper Lig'e taşımıştır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir'e camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
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